Kar ve Tipide 200 Hayvanla Mahsur Kalan Tır Sürücüsü Kurtarıldı

Elazığ'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 200 küçükbaş hayvanı ile yolda kalan tır sürücüsü ekipler tarafından kurtarıldı.

Kar bir çok ilde olduğu gibi Elazığ'da da etkisini gösterdi. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ilerleyen saatlerde tipiye dönmesi nedeniyle birçok köy yolunun yanı sıra ana yollarda kapanma noktasına geldi. Çetin Fırat'ın kullandığı 200 küçükbaş hayvan bulunan tır da kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Sürücü Fırat ekiplerden yardım istedi. Olay yerine AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.Saatler süren çalışma sonucu hayvan yüklü tır kurtarıldı.

Kurtarma operasyonuna Vali de katıldı

Durumdan haberdar olan Vali Çetin Oktay Kaldırım'da İl AFAD Müdürü Osman Pıhtılı ve Elazığ ETSO Başkanı Asilhan Arslan ile birlikte olay yerine geldi. Sürücü ile konuşan Vali Kaldırım, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yolda kaldığını ifade eden Çetin Fırat,"Sağ olsun vali beyin talimatı ile ekipler yarım saatte bize ulaştılar. Allah devletimize zeval vermesin. Bizlik bir sıkıntı yok. Ancak küçük baş hayvan olduğu için sıkıntı yaşardık. Hayvanları Elazığ'ın Alatarla köyünden Gaziantep'e götürüyorduk. 200 küçük baş hayvan var. Burada yolda mahsur kaldık. Yolda kalınca da aradık. Greyder, kepçe geldi. Sağ olsun valimiz de geldi" ifadelerini kullandı.

"350 köy yolu kapandı, Bingöl yolunda araçlar mahsur kaldı"

An itibarıyla yoğun bir kar yağışı olduğunu belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Aynı zamanda kar yağışı ile birlikte tipi ve yoğun fırtına var. Hemen hemen bütün köy yoları etkilendi. Şuanda 350'ye yakın köy yolları kapalı. Karayolunda da Bingöl-Elazığ karayolu Kuruca mevkiinde araçlar mahsur kaldı. AFAD, Jandarma ve Karayolları ekiplerimiz müdahale etti. Yaklaşık 70 vatandaşımıza ulaşıp, güvenli yere aldılar. Bir sıkıntı yok ama ulaşıma ciddi yansımaları var. Ekiplerimiz yolları açık tutmaya çalışıyor" diyerek bilgi verdi.

" Bütün ekiplerimiz sahada"

Ekiplerin hem Elazığ hem de Bingöl ile koordineli olarak çalıştığını ifade eden Kaldırım, "Gerekli tedbirleri alıyorlar. Diyarbakır- Gezin tarafından özellikle sıkıntı var. Vatandaşlarımızın güvenliği açısından orada yol emniyetini trafiğe kapattık. Yol da özellikle yoğun tipi var ve tipinin geçmesini bekliyoruz. Ekiplerimiz de her an müdahale ediyorlar. Aynı zamanda sağlık yönünden rahatsızlık geçiren vatandaşlarımıza bazen yoğun tipiden dolayı elektrikler kesiliyor. Herhangi acil durumlarda 7/24 saat bütün ekiplerimiz sahadadır. Gerek özel sektör görevlileri, gerekse kamudan sağlık, ADAF, Karayolları ve İl Özel ekiplerimiz 7/24 saat çalışıyorlar. Gece boyunca da sahada olacaklar. Olabilecek acil durumlara karşı veya herhangi bir olumsuz hava koşullarından dolayı yaşanabilecek trafik ile ilgili olumsuzluklara karşı anında müdahale edecekler. Biz de bugün bu saatte Çetin isimli vatandaşımızın hayvanları mahsur kaldığı yerdeyiz. Hayvanları Gaziantep'e götürüyordu. Yolda mahsur kaldığı ihbarı geldi. Bizim özel idare ekiplerimiz müdahale ettiler. Yolu da güvenlik hale getirdiler. Yolunu açmış olacağız, inşallah yoluna devam edecektir. 200 tane hayvanı da mahsur kalmıştı onları da kurtarmış oldular. Yoğun bir şekilde biz ve arkadaşlarımız sahadayız. Vatandaşlarımızın can güvenliği ve sağlığı ve trafik emniyeti her şeyden daha önemlidir. Yarın da kar yağışının beklenmesi, tipi kar yağışı, fırtına ve buzlanmadan dolayı okulları da bir gün süreyle tüm il genelinde tatil etmiş olduk" diye konuştu.

Vali Kaldrım ve beraberindekiler olay yerine yakın bir köyde bir eve de misafir oldu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA