Kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
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Kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

18.03.2021 16:24 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:38
Kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ev tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ev tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'ni Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun 2640 rakımlı Sahara Dağı Geçidi'nde kar yağışı ve tipi sebebiyle ulaşım aksıyor. Ekiplerin iş makineleriyle ulaşıma açtığı yol, yoğun tipi nedeniyle yeniden kapanıyor.

Kayganlaşan yolda sürücüler zor anlar yaşadı. - ARDAHAN

Kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
Kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
Kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
Kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
Kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
Kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
Kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
Kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
Kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
Kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
Kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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