Kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
Kars ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Kars ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Ardahan
Ardahan'da da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor.
Ardahan-Çıldır kara yolunda kar ve yoğun tipi nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlandı. Karla mücadele ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.
Karla mücadele ekibinden Erdi Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu yolda kar yağışı ve tipinin ulaşımı aksattığını vurgulayarak özellikle ağır tonajlı araçların tedbirli olmalarını istedi.
Kaynak: AA