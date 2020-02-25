Kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
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Kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

Kars ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

25.02.2020 18:15 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:16
Kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

ve 'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Ardahan

Ardahan'da da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor.

Ardahan-Çıldır kara yolunda kar ve yoğun tipi nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlandı. Karla mücadele ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Karla mücadele ekibinden Erdi Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu yolda kar yağışı ve tipinin ulaşımı aksattığını vurgulayarak özellikle ağır tonajlı araçların tedbirli olmalarını istedi.

Kaynak: AA


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: Kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
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