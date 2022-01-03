KAR VE TİPİ ULAŞIMDA AKSAMALARA SEBEP OLUYOR - Haberler
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KAR VE TİPİ ULAŞIMDA AKSAMALARA SEBEP OLUYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ERZİNCAN merkezde ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzincan ? Sivas E-80 karayolunda ki 2160 rakımlı Sakaltutan Geçidinde ve Erzincan - Gümüşhane karayolunda 2120 rakımlı Ahmediye geçidinde ulaşımda aksamalar yaşandı.

GÜMÜŞHANE (DHA) - ERZİNCAN merkezde ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzincan ? Sivas E-80 karayolunda ki 2160 rakımlı Sakaltutan Geçidinde ve Erzincan - Gümüşhane karayolunda 2120 rakımlı Ahmediye geçidinde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Erzincan'da etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı. Erzincan-Sivas E-80 kara yolundaki Sakaltutan ve Kızıldağ ile Erzincan-Gümüşhane kara yolundaki Ahmediye Geçidi'nde yoğun tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Kar yağışı ve tipiye hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Birçok araç sürücüsü kaygan yolda ilerleyemeyip yol kenarında saatlerce beklemek zorunda kaldı. Trafik ekipleri ağır tonajlı araçları yol kenarında bulunan dinlenme tesislerine yönlendirdi. Erzincan ? Sivas E80 Karayolunda ki Sakaltutan Geçidinde ve Erzincan - Gümüşhane karayolunda Ahmediye geçidinde trafiğin aksamadan ilerlemesi için karayolları ekipleri iş makineleri ile sürücülere destek verdi. Karayolları ekipleri, kar küreyiciler ile yolları kardan temizleyip tuzlama çalışması yaparak trafiğe açık tutmaya çalışıyor.

KAR VE TİPİ ULAŞIMDA AKSAMALARA SEBEP OLUYOR

KAR VE TİPİ ULAŞIMDA AKSAMALARA SEBEP OLUYOR

KAR VE TİPİ ULAŞIMDA AKSAMALARA SEBEP OLUYOR

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