Kar ve tipi nedeniyle yol kapandı, tırlar yolda mahsur kaldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kar ve tipi nedeniyle yol kapandı, tırlar yolda mahsur kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kar ve tipi nedeniyle yol kapandı, tırlar yolda mahsur kaldı Ardahan ile Artvin'in Şavşat ilçesini birbirine bağlayan Sahara Geçidi'nde etkili olan kar ve tipi nedeniyle tırlar yolda mahsur kaldı.

ŞAVŞAT, ARTVİN (İHA) - Kar ve tipi nedeniyle yol kapandı, tırlar yolda mahsur kaldı

ARDAHAN - Ardahan ile Artvin'in Şavşat ilçesini birbirine bağlayan Sahara Geçidi'nde etkili olan Kar ve tipi nedeniyle tırlar yolda mahsur kaldı.

Yoğun fırtına ve Kar sebebiyle Sahara geçidinde onlarca tır yolda mahsur kaldı. Ardahan'ı Artvin'in Şavşat ilçesine bağlayan karayolunun Sahara geçidinde kar yağışı, tipi ve fırtına etkili oldu. Karayolları ekiplerinin yolu açık tutma çabasına rağmen onlarca tır yolda mahsur kaldı. Sahara geçidinde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Tipi ve fırtınaya hazırlıksız yakalanan tır sürücüleri, "Burada mahsur kaldık. Bizleri kimse uyarmadı. İkaz edecek kimse yoktu. Zincirimizde yok, mahsur kaldık. Olduğumuz yerde kıpırdayamıyoruz. 25 Eylül'de maalesef yolda mahsur kaldık. Kendi imkanlarımızla buraya kadar gelebildik ama buradan öbür tarafa gidemiyoruz. Yaklaşık 2 saattir burada yardım bekliyoruz maalesef."

Ardahan-Çıldır kara yolunun Ölçek köyü mevkiinde ise bir tır, kar nedeniyle yoldan kayarak yan yattı.

Kar ve tipi nedeniyle yol kapandı, tırlar yolda mahsur kaldı

Kar ve tipi nedeniyle yol kapandı, tırlar yolda mahsur kaldı

Kar ve tipi nedeniyle yol kapandı, tırlar yolda mahsur kaldı

Kar ve tipi nedeniyle yol kapandı, tırlar yolda mahsur kaldı

Kar ve tipi nedeniyle yol kapandı, tırlar yolda mahsur kaldı

Kar ve tipi nedeniyle yol kapandı, tırlar yolda mahsur kaldı

Kar ve tipi nedeniyle yol kapandı, tırlar yolda mahsur kaldı

Kar ve tipi nedeniyle yol kapandı, tırlar yolda mahsur kaldı

Kar ve tipi nedeniyle yol kapandı, tırlar yolda mahsur kaldı

Kar ve tipi nedeniyle yol kapandı, tırlar yolda mahsur kaldı

Kar ve tipi nedeniyle yol kapandı, tırlar yolda mahsur kaldı

Kar ve tipi nedeniyle yol kapandı, tırlar yolda mahsur kaldı

Kar ve tipi nedeniyle yol kapandı, tırlar yolda mahsur kaldı

Kar ve tipi nedeniyle yol kapandı, tırlar yolda mahsur kaldı

Kar ve tipi nedeniyle yol kapandı, tırlar yolda mahsur kaldı

Kar ve tipi nedeniyle yol kapandı, tırlar yolda mahsur kaldı
İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sezai Temelli Mehmet Muş Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Gülşen Seda Sayan Kerem Kamışlı
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Mimar Sinan Fahrettin Koca Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kar ve tipi nedeniyle yol kapandı, tırlar yolda mahsur kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 01:07:37. #1.17#