Kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor (2)
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Kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor (2)

19.01.2021 23:27 | Son Güncelleme: 19.01.2021 23:33

Tendürek Geçidi'nde tipi ve kar yağışı Tendürek Geçidi'nde kar ve tipinin ulaşımı olumsuz etkilemesi Ağrı Belediyesi ekiplerinin karla mücadele çalışması Belediye ekiplerinin karla kaplı caddeleri temizlemesi Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın çalışmaları denetlemesi Ağrı'da 3 gündür...

Tendürek Geçidi'nde tipi ve kar yağışı

Tendürek Geçidi'nde kar ve tipinin ulaşımı olumsuz etkilemesi

Ağrı Belediyesi ekiplerinin karla mücadele çalışması

Belediye ekiplerinin karla kaplı caddeleri temizlemesi

Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın çalışmaları denetlemesi

Ağrı'da 3 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Tendürek Geçidi'nde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Bölgede aralıklarla etkili olan kar ve tipi, Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan 2 bin 550 rakımlı Tendürek Geçidi'nde ulaşımı aksatıyor.

Geçidin yüksek kesimleri olan Somkaya ve Gülizar rampalarında tipiye dönüşen kar yağışı nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Öte yandan Ağrı Belediyesi ekipleri de cadde ve sokaklarda biriken karları iş makineleriyle taşıyarak şehrin dışına çıkarıyor.

Kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor (2)
Kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor (2)
Kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor (2)
Kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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