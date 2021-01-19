Kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor
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Kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor

19.01.2021 15:39 | Son Güncelleme: 19.01.2021 15:45

Ağrı'da etkili olan kar yağışı ve tipi Tipi nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşandığı Ağrı-Erzurum kara yolu Bölgede ilerlemekte güçlük çeken tırlar Tipi nedeniyle yolda kalan bazı tırlar Muhabirin anonsu Karayolları 123.

Ağrı'da etkili olan kar yağışı ve tipi

Tipi nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşandığı Ağrı-Erzurum kara yolu

Bölgede ilerlemekte güçlük çeken tırlar

Tipi nedeniyle yolda kalan bazı tırlar

Muhabirin anonsu

Karayolları 123. Şube Şefliği ekiplerinin bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yapması - Ağrı

Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü. Ağrı-Van ve Ağrı-Erzurum kara yolunda ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Karayolları 123. Şube Şefliği, sorumluluk alanındaki yollarda gece başladığı kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sabah saatlerinde de devam ettirdi.

Belediye ekipleri de cadde, sokak ve kaldırımlarda karla mücadele çalışması başlattı.

Öte yandan vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önündeki karları küreklerle temizledi.

Kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor
Kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor
Kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor
Kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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