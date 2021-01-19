Kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor

Ağrı'da etkili olan kar yağışı ve tipi Tipi nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşandığı Ağrı-Erzurum kara yolu Bölgede ilerlemekte güçlük çeken tırlar Tipi nedeniyle yolda kalan bazı tırlar Muhabirin anonsu Karayolları 123.