Kar ve tipi nedeniyle Tunceli-Pertek kara yolu ulaşıma kapatıldı - Haberler
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Kar ve tipi nedeniyle Tunceli-Pertek kara yolu ulaşıma kapatıldı

AA, Sidar Can Eren - Güncel
Kar ve tipi nedeniyle Tunceli-Pertek kara yolu ulaşıma kapatıldı

Yoğun kar ve tipinin etkili olduğu Tunceli-Pertek kara yolu ulaşıma kapatıldı.

TUNCELİ (AA) - Yoğun kar ve tipinin etkili olduğu Tunceli-Pertek kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Kentte yaklaşık 1 haftadır aralıklarla etkili olan kar ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı kentte, birçok köy ve mahalle yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Valilik, Tunceli-Pertek kara yolunun olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapatıldığını duyurdu.

Ekiplerin, kent merkezi ve 7 ilçede karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

AA / Sidar Can Eren - Güncel

Tunceli, kar, Güncel, Haber

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