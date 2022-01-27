Kar ve tipi nedeniyle Tunceli-Pertek kara yolu ulaşıma kapatıldı

TUNCELİ (AA) - Yoğun kar ve tipinin etkili olduğu Tunceli-Pertek kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Kentte yaklaşık 1 haftadır aralıklarla etkili olan kar ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı kentte, birçok köy ve mahalle yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Valilik, Tunceli-Pertek kara yolunun olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapatıldığını duyurdu.

Ekiplerin, kent merkezi ve 7 ilçede karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.