Kar ve tipi nedeniyle saatlerdir kapalı olan Balıkesir-Susurluk yolu çift yönlü trafiğe açıldı Balıkesir,Kara yolu,Susurluk,ulaşıma açıldı,
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kar ve tipi nedeniyle saatlerdir kapalı olan Balıkesir-Susurluk yolu çift yönlü trafiğe açıldı Balıkesir,Kara yolu,Susurluk,ulaşıma açıldı,

17.02.2021 10:37 | Son Güncelleme: 17.02.2021 10:43

Kar ve tipiden saatlerdir kapalı olan Balıkesir-Susurluk yolu çift yönlü trafiğe açıldı.

Kar ve tipiden saatlerdir kapalı olan Balıkesir-Susurluk yolu çift yönlü trafiğe açıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yolun çift yönlü açıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Balıkesir-Susurluk kara yolunda tipi şeklindeki yoğun kar yağışı nedeniyle gece saatlerinden itibaren araçların kayması sonucunda yolun bazı noktalarda kapanması üzerine Valiliğimiz koordinasyonu altında bütün imkanlar kullanılarak yürütülen çalışmalar neticesinde kara yolu çift yönlü olarak ulaşıma açılmıştır. Yolda beklemek zorunda kalan vatandaşlarımıza gösterdikleri sabır için teşekkür ediyoruz."

Kar ve tipi nedeniyle saatlerdir kapalı olan Balıkesir-Susurluk yolu çift yönlü trafiğe açıldı Balıkesir,Kara yolu,Susurluk,ulaşıma açıldı,
Kar ve tipi nedeniyle saatlerdir kapalı olan Balıkesir-Susurluk yolu çift yönlü trafiğe açıldı Balıkesir,Kara yolu,Susurluk,ulaşıma açıldı,
Kar ve tipi nedeniyle saatlerdir kapalı olan Balıkesir-Susurluk yolu çift yönlü trafiğe açıldı Balıkesir,Kara yolu,Susurluk,ulaşıma açıldı,
Kar ve tipi nedeniyle saatlerdir kapalı olan Balıkesir-Susurluk yolu çift yönlü trafiğe açıldı Balıkesir,Kara yolu,Susurluk,ulaşıma açıldı,

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kadir Topbaş Muharrem İnce Mustafa Şentop Fahrettin Koca Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Emina Jahovic Mustafa Sandal
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Aykut Kocaman Osman Özköylü İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Terör Beşiktaş Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kar ve tipi nedeniyle saatlerdir kapalı olan Balıkesir-Susurluk yolu çift yönlü trafiğe açıldı Balıkesir,Kara yolu,Susurluk,ulaşıma açıldı, - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 10:47:03. #1.16#
title