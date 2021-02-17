Kar ve tipi nedeniyle saatlerdir kapalı olan Balıkesir-Susurluk yolu çift yönlü trafiğe açıldı Balıkesir,Kara yolu,Susurluk,ulaşıma açıldı,

Meteoroloji'den 69 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Yoğun kar yağışı, fırtına, çığ ve zirai don

Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun ölümüyle ilgili kahreden detay! Ayağı takılıp kafasının üstüne düşmüş

Kar ve tipiden saatlerdir kapalı olan Balıkesir-Susurluk yolu çift yönlü trafiğe açıldı.

Kar ve tipiden saatlerdir kapalı olan Balıkesir-Susurluk yolu çift yönlü trafiğe açıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yolun çift yönlü açıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Balıkesir-Susurluk kara yolunda tipi şeklindeki yoğun kar yağışı nedeniyle gece saatlerinden itibaren araçların kayması sonucunda yolun bazı noktalarda kapanması üzerine Valiliğimiz koordinasyonu altında bütün imkanlar kullanılarak yürütülen çalışmalar neticesinde kara yolu çift yönlü olarak ulaşıma açılmıştır. Yolda beklemek zorunda kalan vatandaşlarımıza gösterdikleri sabır için teşekkür ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya