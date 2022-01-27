Kar ve tipi nedeniyle kapatılan Tunceli-Pertek kara yolu ulaşıma açıldı

TUNCELİ (AA) - Yoğun kar ve tipi nedeniyle kapatılan Tunceli-Pertek kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Kentte yaklaşık 1 haftadır aralıklarla etkili olan kar ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı kentte, birçok köy ve mahalle yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Valilik, Tunceli-Pertek kara yolunun olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapatıldığını duyurdu.

Ekiplerin, kent merkezi ve 7 ilçede karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamada, Tunceli-Pertek kara yolunun sabah saatlerinde ulaşıma kapatıldığı hatırlatılarak, "Kara yolu tüm araçlar için trafiğe açılmıştır. Sürücülerin araçlarında çekme halatı, zincir ve takoz bulundurmaları önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.