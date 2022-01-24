Kar ve tipi nedeniyle kapatılan Tunceli-Ovacık kara yolu ulaşıma açıldı - Haberler
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Kar ve tipi nedeniyle kapatılan Tunceli-Ovacık kara yolu ulaşıma açıldı

Kar ve tipi nedeniyle kapatılan Tunceli-Ovacık kara yolu ulaşıma açıldı
AA / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Yoğun kar yağışı, tipi ve çığ tehlikesi sebebiyle ulaşıma kapatılan Tunceli-Ovacık kara yolunun yeniden trafiğe açıldığı bildirildi.

Yoğun kar yağışı, tipi ve çığ tehlikesi sebebiyle ulaşıma kapatılan Tunceli-Ovacık kara yolunun yeniden trafiğe açıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Tunceli-Ovacık karayolunun dün ulaşıma kapatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Kara yolu, ekiplerimizin gece boyu süren çalışmaları neticesinde araç trafiğine açılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

AA / Sidar Can Eren - Son Dakika Haberleri

Tunceli Ovacık, kar, Güncel, Haber

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