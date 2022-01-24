Kar ve tipi nedeniyle kapatılan Tunceli-Ovacık kara yolu ulaşıma açıldı
AA / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel
Yoğun kar yağışı, tipi ve çığ tehlikesi sebebiyle ulaşıma kapatılan Tunceli-Ovacık kara yolunun yeniden trafiğe açıldığı bildirildi.
Yoğun kar yağışı, tipi ve çığ tehlikesi sebebiyle ulaşıma kapatılan Tunceli-Ovacık kara yolunun yeniden trafiğe açıldığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Tunceli-Ovacık karayolunun dün ulaşıma kapatıldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, "Kara yolu, ekiplerimizin gece boyu süren çalışmaları neticesinde araç trafiğine açılmıştır." bilgisi paylaşıldı.
AA / Sidar Can Eren - Son Dakika Haberleri