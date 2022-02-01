Kar ve tipi nedeniyle kapanan Sivas-Erzincan kara yolu ulaşıma açıldı - Haberler
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Kar ve tipi nedeniyle kapanan Sivas-Erzincan kara yolu ulaşıma açıldı

AA, Serhat Zafer - Güncel
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Kar ve tipi nedeniyle kapanan Sivas-Erzincan kara yolu ulaşıma açıldı

Kar ve tipi nedeniyle dün kapanan Sivas-Erzincan kara yolu, kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.

ERZİNCAN (AA) - Kar ve tipi nedeniyle dün kapanan Sivas- Erzincan kara yolu, kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.

Bölgede kar küreme çalışması yapan ekipler, yolun tekrar ulaşıma açılmasını sağladı.

Karla mücadelesini Zara-İmranlı-Kızıldağ arasında yoğunlaştıran ekipler, buzlanmaya karşı tuzlama çalışması da yapıyor.

Kar ve tipinin devam ettiği kara yolunda zincirsiz araçlarla tırların geçişine izin verilmiyor.

AA / Serhat Zafer - Güncel

Erzincan, kar, Güncel, Haber

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