Kar ve tipi nedeniyle kapanan Sivas-Erzincan kara yolu ulaşıma açıldı

Kar ve tipi nedeniyle kapanan Sivas-Erzincan kara yolu, kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.

ERZİNCAN (AA) - Kar ve tipi nedeniyle kapanan Sivas- Erzincan kara yolu, kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.

Kara yolunda 1,5 gündür aralıksız kar küreme çalışması yapan ekipler, yolun tekrar ulaşıma açılmasını sağladı.

Çalışmalarını Zara-İmranlı-Kızıldağ arasında yoğunlaştıran ekipler, buzlanmalara karşı tuzlama çalışması da yapıyor.

Kar ve tipinin devam ettiği kara yolunda zincirsiz araçlarla tırların geçişine ise izin verilmiyor.