Kar ve tipi nedeniyle kapanan Sivas-Erzincan kara yolu ulaşıma açıldı
AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel
Kar ve tipi nedeniyle kapanan Sivas-Erzincan kara yolu, kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.
ERZİNCAN (AA) - Kar ve tipi nedeniyle kapanan Sivas- Erzincan kara yolu, kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.
Kara yolunda 1,5 gündür aralıksız kar küreme çalışması yapan ekipler, yolun tekrar ulaşıma açılmasını sağladı.
Çalışmalarını Zara-İmranlı-Kızıldağ arasında yoğunlaştıran ekipler, buzlanmalara karşı tuzlama çalışması da yapıyor.
Kar ve tipinin devam ettiği kara yolunda zincirsiz araçlarla tırların geçişine ise izin verilmiyor.
AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri