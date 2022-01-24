Kar ve tipi nedeniyle kapanan Sivas-Erzincan kara yolu ulaşıma açıldı - Haberler
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Kar ve tipi nedeniyle kapanan Sivas-Erzincan kara yolu ulaşıma açıldı

Kar ve tipi nedeniyle kapanan Sivas-Erzincan kara yolu ulaşıma açıldı
AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Kar ve tipi nedeniyle kapanan Sivas-Erzincan kara yolu, kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.

ERZİNCAN (AA) - Kar ve tipi nedeniyle kapanan Sivas- Erzincan kara yolu, kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.

Kara yolunda 1,5 gündür aralıksız kar küreme çalışması yapan ekipler, yolun tekrar ulaşıma açılmasını sağladı.

Çalışmalarını Zara-İmranlı-Kızıldağ arasında yoğunlaştıran ekipler, buzlanmalara karşı tuzlama çalışması da yapıyor.

Kar ve tipinin devam ettiği kara yolunda zincirsiz araçlarla tırların geçişine ise izin verilmiyor.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri

Erzincan, kar, Güncel, Haber

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