Kar ve tipi nedeniyle kapanan Erzurum-İspir kara yolu güçlükle ulaşıma açıldı

08.02.2020 01:20 | Son Güncelleme: 08.02.2020 01:20

Kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Erzurum-İspir kara yolu ekiplerin yoğun çalışmasıyla açılabildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir süredir aralıklarla devam eden ve özellikle yüksek kesimlerde tipiye dönüşen kar yağışı, İspir ve Pazaryolu ilçelerini Erzurum kent merkezine bağlayan kara yolunda da etkili oldu.

Kar ve tipi yüzünden söz konusu kara yolunun, İspir ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki 2 bin 380 rakımlı Gölyurt Dağı Geçi'nde kar kalınlığı yer yer 3 metreye ulaştı.

Bu nedenle tamamen ulaşıma kapanan yolun yeniden açılabilmesi için Karayolları ekiplerince çalışma başlatıldı.

"Kar savuran" olarak da bilinen kar temizleme aracı ve greyder desteğinde gerçekleştirilen yoğun çalışmalar sonucu yolda tek şeritten ulaşım sağlanmaya başladı.

Ekipler, saatler süren çabayla tek şeritten ulaşıma açmayı başardıkları yolun diğer şeridini de açmak için çalışmalarına sabah saatlerinde devam edecek.

Kaynak: AA