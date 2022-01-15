Kar ve tipi nedeniyle kapanan 122 köy yolu ulaşıma açıldı (2) - Haberler
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Kar ve tipi nedeniyle kapanan 122 köy yolu ulaşıma açıldı (2)

AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Kardan kapanan yolları açan iş makineleri Karda yürüyen köy sakinleri Köy sakininin konuşması İş makinelerinin yol açma çalışması KARS - Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 122 köy yolu İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

KARS (AA) - Kardan kapanan yolları açan iş makineleri

Karda yürüyen köy sakinleri

Köy sakininin konuşması

İş makinelerinin yol açma çalışması KARS - Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 122 köy yolu İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Kar ve tipi nedeniyle kapanan 122 köy yolu ulaşıma açıldı (2)

Kar ve tipi nedeniyle kapanan 122 köy yolu ulaşıma açıldı (2)

Kar ve tipi nedeniyle kapanan 122 köy yolu ulaşıma açıldı (2)

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AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri
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Kardan kapanan yolları açan iş makineleri Karda yürüyen köy sakinleri Köy sakininin konuşması İş makinelerinin yol açma çalışması KARS - Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 122 köy yolu İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

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