Kar ve tipi nedeniyle kapanan 122 köy yolu ulaşıma açıldı (2)
AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel
Kardan kapanan yolları açan iş makineleri Karda yürüyen köy sakinleri Köy sakininin konuşması İş makinelerinin yol açma çalışması KARS - Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 122 köy yolu İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışması sonucu ulaşıma açıldı.
KARS (AA) - Kardan kapanan yolları açan iş makineleri
Karda yürüyen köy sakinleri
Köy sakininin konuşması
İş makinelerinin yol açma çalışması KARS - Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 122 köy yolu İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışması sonucu ulaşıma açıldı.