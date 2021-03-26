Kar ve tipi nedeniyle Erzincan, Kars ile Ağrı'da 136 köy yolu ulaşıma kapandı

Erzincan, Kars ile Ağrı'da kar yağışının ardından etkili olan tipi nedeniyle 136 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Erzincan, Kars ile Ağrı'da kar yağışının ardından etkili olan tipi nedeniyle 136 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kars genelinde dün etkili olan kar, yüksek kesimlerde tipiye dönüştü. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Susuz ilçesine bağlı Gölbaşı ve Keçili köyü yolları ulaşıma kapandı.

Kardan kapanan Ağrı'da 32, Erzincan'da ise 102 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik