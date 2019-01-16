Kar ve tipi nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı TOKAT - Tokat-Sivas karayolunda kar ve tipi nedeniyle yolcu otobüslerinin yanı sıra çok sayıda araç yolda kara saplandı.

Tokat-Sivas karayolu 24'üncü kilometresi Yatmış bölgesinde yoğun kar yağışı ve tipi etkili oluyor. Tipi nedeniyle görüş mesafesinin tamamen kapanması sonucu birçok otomobil sürücüsü yönünü kaybederek kara saplandı. Yolda kalan araçların trafiği tıkaması nedeniyle, bir cezaevi aracı da yolda kaldı. Araçların yolu kapatması nedeniyle Karayolları ekipleri bölgeye ulaşmakta zorluk çekti. Araçların içerisinde kalan vatandaşlar yolun açılmasını beklerken, yolda kalan araçlara Tokat Toex Off-Road Grubu yardım etti. Birçok aracı ciplerine bağlayarak çeken doğa sporları tutkunları tipi nedeniyle zor anlar yaşadı. TOEX Başkanı Serkan Özcan, cenazeden dönerken yolda kalan yakınlarına yardım için yola çıktıklarını kaydetti. Kızıliniş mevkini geçtikten sonra Yatmış bölgesinde yolda kalarak, trafiği tıkayan araçları çekerek yardımcı olduklarını ifade eden Özcan, "Yolda kalanlara yardım etmeye çalışıyoruz. Bölgede çok yoğun bir tipi var. Göz gözü görmüyor adeta" dedi.

Kaynak: İHA