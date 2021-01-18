Kar ve tipi nedeniyle 165 köy yolu ulaşıma kapandı
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Kar ve tipi nedeniyle 165 köy yolu ulaşıma kapandı

18.01.2021 11:14 | Son Güncelleme: 18.01.2021 11:18

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 729 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 729 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar nedeniyle 165 köy yolunun ulaşıma kapandığını ifade etti.

Kapanan yolların açılması için ekiplerin yönlendirildiğini aktaran Kurtkan, kısa sürede ulaşımın sağlanması için çaba gösterdiklerini kaydetti.

Belediye ekipleri de kent merkezinde karla kaplanan yollarda çalışma yürüttü.

Kar ve tipi nedeniyle 165 köy yolu ulaşıma kapandı
Kar ve tipi nedeniyle 165 köy yolu ulaşıma kapandı
Kar ve tipi nedeniyle 165 köy yolu ulaşıma kapandı
Kar ve tipi nedeniyle 165 köy yolu ulaşıma kapandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

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