BİNGÖL (İHA) - Kar ve tipi mahsur bıraktı, tırlar yolda kaldı

BİNGÖL Bingöl'de etkili olan kar ve tipi nedeniyle bazı minibüsler yolda mahsur kalırken, hazırlıksız yakalanan tırlarda yolda kaldı.

Bingöl'de etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sabah saatlerinde merkeze bağlı Sancak Beldesi'nde yolunda oluşan kar ve tipi nedeniyle minibüsler ve yolcular mahsur kaldı.

Birkaç saat içinde kendi imkanlarıyla kurtulan yolcular, yoluna devam etti. Yine kar yağışının etkili Bingöl-Erzurum Karayolu'nda hazırlıksız yakalanan bir tır yolda kaldı. Tırın yolda kaldığı görüntüler ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Jandarma ekipleri de söz konusu güzergahı kullanan vatandaşların dikkatli olması gerektiği konusunda uyardı.