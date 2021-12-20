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Kar ve tipi mahsur bıraktı, tırlar yolda kaldı

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Haberler | Güncel

Kar ve tipi mahsur bıraktı, tırlar yolda kaldıBİNGÖL Bingöl'de etkili olan kar ve tipi nedeniyle bazı minibüsler yolda mahsur kalırken, hazırlıksız yakalanan tırlarda yolda kaldı.

BİNGÖL (İHA) - Kar ve tipi mahsur bıraktı, tırlar yolda kaldı

BİNGÖL Bingöl'de etkili olan kar ve tipi nedeniyle bazı minibüsler yolda mahsur kalırken, hazırlıksız yakalanan tırlarda yolda kaldı.

Bingöl'de etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sabah saatlerinde merkeze bağlı Sancak Beldesi'nde yolunda oluşan kar ve tipi nedeniyle minibüsler ve yolcular mahsur kaldı.

Birkaç saat içinde kendi imkanlarıyla kurtulan yolcular, yoluna devam etti. Yine kar yağışının etkili Bingöl-Erzurum Karayolu'nda hazırlıksız yakalanan bir tır yolda kaldı. Tırın yolda kaldığı görüntüler ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Jandarma ekipleri de söz konusu güzergahı kullanan vatandaşların dikkatli olması gerektiği konusunda uyardı.

Kar ve tipi mahsur bıraktı, tırlar yolda kaldı

Kar ve tipi mahsur bıraktı, tırlar yolda kaldı

Kar ve tipi mahsur bıraktı, tırlar yolda kaldı

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İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Son Dakika Haberleri

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