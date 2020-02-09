Kar ve tipi etkili oluyor
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Kar ve tipi etkili oluyor

Kar temizleme çalışmaları Kent merkezinde karla kaplı yollar ve araçlar Seyir halindeki araçlar Belediye çalışanlarının kar temizleme çalışmaları Kaldırımda yürüyen insanlar VAN - Van'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle 765 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

09.02.2020 14:44 | Son Güncelleme: 09.02.2020 14:46
Kar ve tipi etkili oluyor

Kar temizleme çalışmaları

Kent merkezinde karla kaplı yollar ve araçlar

Seyir halindeki araçlar

Belediye çalışanlarının kar temizleme çalışmaları

Kaldırımda yürüyen insanlar - Van'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle 765 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri de kent merkezindeki cadde ve kaldırımlarda çalışma yaptı. (3)

Kaynak: AA

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: Kar ve tipi etkili oluyor
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