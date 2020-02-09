Kar ve tipi etkili oluyor
Kar temizleme çalışmaları Kent merkezinde karla kaplı yollar ve araçlar Seyir halindeki araçlar Belediye çalışanlarının kar temizleme çalışmaları Kaldırımda yürüyen insanlar VAN - Van'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle 765 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Kar temizleme çalışmaları
Kent merkezinde karla kaplı yollar ve araçlar
Seyir halindeki araçlar
Belediye çalışanlarının kar temizleme çalışmaları
Kaldırımda yürüyen insanlar VAN - Van'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle 765 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri de kent merkezindeki cadde ve kaldırımlarda çalışma yaptı. (3)