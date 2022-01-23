Kar ve tipi dolayısıyla yolda kalan tır sürücüleri halay çekerek ısınmaya çalıştı Erzincan'da kar ve tipi dolayısıyla onlarca tır sürücüsü yolda kaldı.

ERZİNCAN (İHA) - Kar ve tipi dolayısıyla yolda kalan tır sürücüleri halay çekerek ısınmaya çalıştı

ERZİNCAN - Erzincan'da kar ve tipi dolayısıyla onlarca tır sürücüsü yolda kaldı. Bazı tır sürücüleri çileyi neşeye çevirerek halay çekti. Kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personeller 2 gün süreyle idari izinli sayılacak.

Erzincan'da etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. Erzincan- Sivas, Erzincan- Tunceli kara yolu ulaşıma kapandı. Yüksek rakımlı Sakaltutan, Kızıldağ ve Ahmediye geçitlerinde ağır tonajlı araçların geçişlerine izin verilmiyor. Yollarda mahsur kalan onlarca tır, park konaklara çekildi.

Karayolları ekipleri yollarda karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürürken tipi ve sürgün çalışmaları aksatıyor.

Saatlerdir yollar kapalı olduğu için beklemek zorunda kaldıklarını ifade eden bazı tır sürücüleri çileyi eğlenceye dönüştürdü. Araçlarını park ettikleri alanda müzik eşliğinde halay çeken tır sürücüleri bu şekilde ısınmaya çalıştı.

Tır sürücüleri, kar ve tipi dolayısıyla yurdun büyük bir bölümünde yolların kapandığını kaydetti.

"Engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin"

Erzincan'da etkisini sürdüren kar yağışı sonrası engelli ve hamile kamu çalışanlarına 2 gün idari izin verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava koşulları ve buzlanmalar nedeniyle, ilimiz genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personeller 24 Ocak 2022 pazartesi günü ve 25 Ocak 2022 salı günü iki gün süre ile idari izinli sayılacaklardır." denildi.