: Kar ve tipi dolayısıyla 765 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

09.02.2020 09:50 | Son Güncelleme: 09.02.2020 09:52

Van kent merkezinde greyder ile kar temizleme çalışmaları

Kent merkezinde karla kaplı yollar ve araçlar

Seyir halindeki araçlar

Belediye çalışanlarının kar temizleme çalışmaları

Kaldırımda yürüyen insanlar VAN - Van'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle 765 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri de kent merkezindeki cadde ve kaldırımlarda çalışma yaptı.

Kaynak: AA

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