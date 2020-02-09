Kar ve tipi dolayısıyla 765 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
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Kar ve tipi dolayısıyla 765 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van kent merkezinde greyder ile kar temizleme çalışmaları Kent merkezinde karla kaplı yollar ve araçlar Seyir halindeki araçlar Belediye çalışanlarının kar temizleme çalışmaları Kaldırımda yürüyen insanlar VAN - Van'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle 765 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

09.02.2020 09:50 | Son Güncelleme: 09.02.2020 09:52
Kar ve tipi dolayısıyla 765 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

kent merkezinde greyder ile kar temizleme çalışmaları

Kent merkezinde karla kaplı yollar ve araçlar

Seyir halindeki araçlar

Belediye çalışanlarının kar temizleme çalışmaları

Kaldırımda yürüyen insanlar VAN - Van'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle 765 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri de kent merkezindeki cadde ve kaldırımlarda çalışma yaptı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kar ve tipi dolayısıyla 765 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
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