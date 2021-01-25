Kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor
25.01.2021 11:50 | Son Güncelleme: 25.01.2021 11:55
Karla kaplanan durak Karla kaplı yolda ilerleyen at arabası Atın suratında donan tüyleri Üzeri örtülen araçlar Kar üzerinde oynayan çocuklar Oluşan buz sarkıtları Kar küreme aracıyla karların kürenmesi BİTLİS - Bitlis'te etkili olan soğuk hava nedeniyle ağaçlarda kırağı, binaların çatılarında...
Karla kaplanan durak
Karla kaplı yolda ilerleyen at arabası
Atın suratında donan tüyleri
Üzeri örtülen araçlar
Kar üzerinde oynayan çocuklar
Oluşan buz sarkıtları
Kar küreme aracıyla karların kürenmesi BİTLİS - Bitlis'te etkili olan soğuk hava nedeniyle ağaçlarda kırağı, binaların çatılarında da uzun buz sarkıtları oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş