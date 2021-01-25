Kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor

25.01.2021 11:50 | Son Güncelleme: 25.01.2021 11:55

Karla kaplanan durak Karla kaplı yolda ilerleyen at arabası Atın suratında donan tüyleri Üzeri örtülen araçlar Kar üzerinde oynayan çocuklar Oluşan buz sarkıtları Kar küreme aracıyla karların kürenmesi BİTLİS - Bitlis'te etkili olan soğuk hava nedeniyle ağaçlarda kırağı, binaların çatılarında...

Karla kaplanan durak

Karla kaplı yolda ilerleyen at arabası

Atın suratında donan tüyleri

Üzeri örtülen araçlar

Kar üzerinde oynayan çocuklar

Oluşan buz sarkıtları

Kar küreme aracıyla karların kürenmesi BİTLİS - Bitlis'te etkili olan soğuk hava nedeniyle ağaçlarda kırağı, binaların çatılarında da uzun buz sarkıtları oluştu.

Kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor
Kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor
Kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor
Kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemal Hünal Hande Erçel Acun Ilıcalı Oktay Kaynarca
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Ferdi Kadıoğlu Josef De Souza Fernando Muslera
Tüm Haberler İtfaiye Gaziantep Mesut Özil Yeni Malatyaspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 11:56:55. #1.15#
title