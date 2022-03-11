Kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor

ARDAHAN (AA) - Kar yağışı

Karla kaplı araçlar

Kar temizliği yapan vatandaşlar ARDAHAN - Ardahan'da etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Aralıklarla devam eden kardan dolayı kent merkezi başta olmak üzere yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Kar nedeniyle yol ve kaldırımlar ile park halindeki araçlar karla kaplandı.