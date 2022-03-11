Kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor
Kar yağışı Karla kaplı araçlar Kar temizliği yapan vatandaşlar ARDAHAN - Ardahan'da etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
ARDAHAN (AA) - Kar yağışı
Karla kaplı araçlar
Kar temizliği yapan vatandaşlar ARDAHAN - Ardahan'da etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Aralıklarla devam eden kardan dolayı kent merkezi başta olmak üzere yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Kar nedeniyle yol ve kaldırımlar ile park halindeki araçlar karla kaplandı.