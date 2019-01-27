Kar ve Sisli Havada Kayak Keyfi

Hakkari'de 2 bin 800 rakımdaki kayak merkezinde vatandaşlar, kar yağışı ve sisli havaya rağmen kayak keyfi yaşadı.



Kentin en yüksek zirvelerinden biri olan Merga Bütan Yaylası'ndaki Hakkari Kayak Merkezinde, son günlerde etkili olan yağışla kar kalınlığı yer yer 3 metreye ulaştı.

Hafta sonu tatilini fırsat bilen ve karın keyfini çıkarmak isteyen birçok kayaksever, merkezde yoğunluk oluşturdu.

Şehir merkezine 12 kilometre mesafedeki 2 bin 800 rakımlı merkeze gelen vatandaşlar, kar yağışı ve yoğun sise rağmen kayak, kızak ve snowboard ile kayarak gönüllerince eğlendi.

Ziyaretçilerden Cabbar Yakupoğlu, AA muhabirine, hafta sonu tatilini kayak merkezinde geçirdiklerini söyledi.

Karlı ve sisli havaya rağmen güzel vakit geçirdiklerini belirten Yakupoğlu, "Şu an 2 bin 800 rakımdaki kayak merkezindeyiz. Burada yoğun bir kar yağışı var. Çok daha keyifli ve güzel oldu. Herkes burada kaymanın keyfini çıkarıyor. Çok güzel bir gün. Herkesi kayak merkezimize davet ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA