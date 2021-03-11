Kar ve sisin etkili olduğu Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 20 metreye düştü
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Kar ve sisin etkili olduğu Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 20 metreye düştü

11.03.2021 10:48 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:14

Kar ve sisin etkili olduğu Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 20 metreye düştü Bolu'da, D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde etkili olan yağışı ve sis sürücüleri olumsuz etkiliyor.

Kar ve sisin etkili olduğu Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 20 metreye düştü

BOLU - Bolu'da, D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde etkili olan yağışı ve sis sürücüleri olumsuz etkiliyor. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Bolu'da, D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağışı yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili olan kar yağışı ve sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

Kar ve sisin etkili olduğu Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 20 metreye düştü
Kar ve sisin etkili olduğu Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 20 metreye düştü
Kar ve sisin etkili olduğu Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 20 metreye düştü
Kar ve sisin etkili olduğu Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 20 metreye düştü
Kar ve sisin etkili olduğu Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 20 metreye düştü
Kar ve sisin etkili olduğu Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 20 metreye düştü
Kar ve sisin etkili olduğu Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 20 metreye düştü
Kar ve sisin etkili olduğu Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 20 metreye düştü
Kar ve sisin etkili olduğu Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 20 metreye düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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