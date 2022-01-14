Kar ve sisin ahengi Çam Dağı'nda güzel manzaralar oluşturdu - Haberler
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Kar ve sisin ahengi Çam Dağı'nda güzel manzaralar oluşturdu

AA / Davut Genç - Haberler | Güncel

Çam Dağı'nda kar ve sis (drone) Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan 900 rakımlı Çam Dağı'nda, yağan karın sisle bütünleşmesi görsel şölen sundu.

SAKARYA (AA) - Çam Dağı'nda kar ve sis (drone) Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan 900 rakımlı Çam Dağı'nda, yağan karın sisle bütünleşmesi görsel şölen sundu.

Hendek'i Kocaali ilçesine bağlayan, zengin bitki çeşitliliğiyle "doğa ve kültür yolu"nu bünyesinde barındıran 900 rakımlı Çam Dağı da yağışın ardından beyaza büründü.

Güneşin ortaya çıktığı bölgede karın sisle bütünleşmesi, güzel görüntüler oluşturdu.

Manzara, drone ile de görüntülendi.

Kar ve sisin ahengi Çam Dağı'nda güzel manzaralar oluşturdu

Kar ve sisin ahengi Çam Dağı'nda güzel manzaralar oluşturdu

Kar ve sisin ahengi Çam Dağı'nda güzel manzaralar oluşturdu

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AA / Davut Genç - Son Dakika Haberleri

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