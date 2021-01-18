Kar ve sis ulaşımı aksatıyor
18.01.2021 12:21 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:26
Sisli havadan görüntü Sisli yolda ilerleyen araçlar Sisli havada yürüyen vatandaşlar Şırnak'ta kar ve sis ulaşımı aksatıyor ŞIRNAK - Kent merkezinde dünden itibaren yağan kar yağışının ardından sabah saatlerinde yerini sise bıraktı.
Sisli havadan görüntü
Sisli yolda ilerleyen araçlar
Sisli havada yürüyen vatandaşlar Şırnak'ta kar ve sis ulaşımı aksatıyor
ŞIRNAK - Kent merkezinde dünden itibaren yağan kar yağışının ardından sabah saatlerinde yerini sise bıraktı. Oluşan sis ulaşımı olumsuz etkiledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan