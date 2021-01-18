Kar ve sis ulaşımı aksatıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Kar ve sis ulaşımı aksatıyor

18.01.2021 12:21 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:26

Sisli havadan görüntü Sisli yolda ilerleyen araçlar Sisli havada yürüyen vatandaşlar Şırnak'ta kar ve sis ulaşımı aksatıyor ŞIRNAK - Kent merkezinde dünden itibaren yağan kar yağışının ardından sabah saatlerinde yerini sise bıraktı.

Sisli havadan görüntü

Sisli yolda ilerleyen araçlar

Sisli havada yürüyen vatandaşlar Şırnak'ta kar ve sis ulaşımı aksatıyor

ŞIRNAK - Kent merkezinde dünden itibaren yağan kar yağışının ardından sabah saatlerinde yerini sise bıraktı. Oluşan sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kar ve sis ulaşımı aksatıyor
Kar ve sis ulaşımı aksatıyor
Kar ve sis ulaşımı aksatıyor
Kar ve sis ulaşımı aksatıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Oğuzhan Asiltürk
Magazin Sezen Aksu Oğuzhan Koç Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Fatih Terim Rıza Çalımbay Stjepan Tomas Josef De Souza
Tüm Haberler Kar Kaza Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kar ve sis ulaşımı aksatıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 12:32:45. #1.14#
title