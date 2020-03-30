Kar ve sis etkili oldu Hakkari kent merkezindeki kar yağışı Çevre Yolundaki araçların üzerinde biriken kar Etkili olan sis ve yolda ilerleyen araçlar HAKKARİ - Hakkari'de gece saatlerinde başlayan sağanağın ardından kar ve sis etkili oldu.

Hakkari kent merkezindeki kar yağışı Çevre Yolundaki araçların üzerinde biriken kar Etkili olan sis ve yolda ilerleyen araçlar HAKKARİ - Hakkari'de gece saatlerinde başlayan sağanağın ardından kar ve sis etkili oldu. Kaynak: AA