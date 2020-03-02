: Kar ve sis etkili oldu

02.03.2020 10:04 | Son Güncelleme: 02.03.2020 10:06

Kentten görüntü

Üzerinde kar biriken araçlar

Çevre yolunda seyir halindeki araçlar

Vatandaşlardan görüntü HAKKARİ - Hakkari genelinde 2 gündür aralıklarla etkili olan kar ve tipi nedeniyle 24 köy ve 64 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Kent merkezinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler çevre yolu ve Hakkari-Yüksekova kara yolundaki Depin bölgesinde ilerlemekte güçlük çekti.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, bu yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri de kent merkezi ve kaldırımlarda biriken karları temizlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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