Kar ve sis etkili oldu
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Kar ve sis etkili oldu

Beyaza bürünen yüksek kesimlerden görüntüler Kentte etkili olan kar ve sis Karda yürüyen vatandaş Karla kaplı ağaç Merga Bütan Kayak Merkezi yolu yakınına gelen tilkiden görüntüler HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan kar ve sis hayatı olumsuz etkiledi.

08.12.2019 16:11 | Son Güncelleme: 08.12.2019 16:14
Kar ve sis etkili oldu

Beyaza bürünen yüksek kesimlerden görüntüler

Kentte etkili olan kar ve sis

Karda yürüyen vatandaş

Karla kaplı ağaç

Merga Bütan yolu yakınına gelen tilkiden görüntüler

- 'de etkili olan kar ve sis hayatı olumsuz etkiledi. Beyaza bürünen yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Kaynak: AA

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: Kar ve sis etkili oldu
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