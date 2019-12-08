Kar ve sis etkili oldu
Beyaza bürünen yüksek kesimlerden görüntüler Kentte etkili olan kar ve sis Karda yürüyen vatandaş Karla kaplı ağaç Merga Bütan Kayak Merkezi yolu yakınına gelen tilkiden görüntüler HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan kar ve sis hayatı olumsuz etkiledi.
08.12.2019 16:11 | Son Güncelleme: 08.12.2019 16:14
Beyaza bürünen yüksek kesimlerden görüntüler
Kentte etkili olan kar ve sis
Karda yürüyen vatandaş
Karla kaplı ağaç
Merga Bütan Kayak Merkezi yolu yakınına gelen tilkiden görüntüler
HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan kar ve sis hayatı olumsuz etkiledi. Beyaza bürünen yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.
Kaynak: AA