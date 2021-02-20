Kar ve fırtına hamsi fiyatını artırdı
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Kar ve fırtına hamsi fiyatını artırdı

20.02.2021 16:33 | Son Güncelleme: 20.02.2021 17:23

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, balıkçıların olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamaması hamsi fiyatlarına yansıdı.

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, balıkçıların olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamaması hamsi fiyatlarına yansıdı.

Balıkçı esnafı Şahin Sazak, AA muhabirine, olumsuz hava şartları nedeniyle ava çıkamadıklarını, bunun da hamsi fiyatlarını artırdığını söyledi.

Havaların düzelmesiyle fiyatlarının normale döneceğini dile getiren Sazak, "Geçen hafta hamsinin kilogramı 20 lira civarında seyrediyordu. Bugün ise tezgahta 35 lira olmasının sebebi havanın olumsuz gitmesiydi. Malum fırtına ve kar vardı. Gırgır sahipleri ve tekne sahipleri denize çıkamadı." diye konuştu.

Sazak, Batı Karadeniz'in farklı noktalarından ve İğneada'dan bölgeye taze hamsi geldiğini kaydetti.

Tezgahlarda, mezgitin kilogramı 30, istavritin 35, barbunun 45 liradan satılıyor.

Kar ve fırtına hamsi fiyatını artırdı
Kar ve fırtına hamsi fiyatını artırdı
Kar ve fırtına hamsi fiyatını artırdı
Kar ve fırtına hamsi fiyatını artırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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