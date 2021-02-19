Kar ve buzlu zeminde "penguen gibi yürüyün" tavsiyesi

Medicana Sivas Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mustafa Kısa karlı ve buzlu zeminlerde kayarak düşme neticesinde kırık ve çıkık vakalarında artış yaşandığını belirtti.

Medicana Sivas Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mustafa Kısa karlı ve buzlu zeminlerde kayarak düşme neticesinde kırık ve çıkık vakalarında artış yaşandığını belirtti.

Kısa, yazılı açıklamasında, kış mevsiminde ciddi sorunlara yol açan düşme olaylarından korunmak için yapılması gerekenlerle ilgili tavsiyelerde bulundu.

Buz ve kar üzerinde penguen gibi kısa ve yavaş adımlarla yürünmesini öneren Kısa, şunları kaydetti:

"Doğada bizim için çok önemli bir örnek mevcut, penguenler gibi yürümemiz gerekiyor. Penguenler yürürken vücut ve dizler hafif kırılmış biçimde ve hafif de öne eğik durumda, eller ve ayaklar serbest yana açılmış, yürürken ayaklarımız vücut hizasında değil, yana doğru açılmış şekilde yürümeliyiz. Yürürken bazı şeylere de ayrıca dikkat etmeliyiz. Elimizdeki telefona bakarak yürümemeliyiz. Dikkatimizi telefona vereceğimiz için kontrolsüz düşebiliriz. Elimizde mümkün olduğunca poşet taşımamalıyız. Vücudumuzun dengesini bozacağı için ağırlıklardan kaçınmalıyız. Kesinlikle eller cepte yürümemeliyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya