Kar ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapanan Kırıkkale-Kayseri kara yolu ulaşıma açıldı
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Kar ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapanan Kırıkkale-Kayseri kara yolu ulaşıma açıldı

16.02.2021 04:17 | Son Güncelleme: 16.02.2021 04:20
Kar ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapanan Kırıkkale-Kayseri kara yolu ulaşıma açıldı

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapanan Kırıkkale-Kayseri kara yolu, 6 saatlik çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı.

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapanan Kırıkkale-Kayseri kara yolu, 6 saatlik çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı.

Dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran yoğun kar ve tipi nedeni ile Keskin Organize Sanayi Kavşağı'ndan itibaren her iki istikamette kapanan Kırıkkale-Kayseri kara yolunun ulaşıma açılması için ekipler çalışma başlattı.

Polis ekipleri kaza yapan araçları bulundukları yerden kaldırdı, kara yolları ekipleri de buzlanmaya yönelik çalışma yaptı. 6 saat süren çalışmanın ardından kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Öte yandan kar yağışının, kentte bugün de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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