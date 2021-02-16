Kar ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapanan Kırıkkale-Kayseri kara yolu ulaşıma açıldı

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapanan Kırıkkale-Kayseri kara yolu, 6 saatlik çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı.

Dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran yoğun kar ve tipi nedeni ile Keskin Organize Sanayi Kavşağı'ndan itibaren her iki istikamette kapanan Kırıkkale-Kayseri kara yolunun ulaşıma açılması için ekipler çalışma başlattı.

Polis ekipleri kaza yapan araçları bulundukları yerden kaldırdı, kara yolları ekipleri de buzlanmaya yönelik çalışma yaptı. 6 saat süren çalışmanın ardından kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Öte yandan kar yağışının, kentte bugün de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen