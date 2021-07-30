Kar vaadiyle dolandırıcılık iddiasında kuyumcu baba ve 2 oğlu adliyede
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kar vaadiyle dolandırıcılık iddiasında kuyumcu baba ve 2 oğlu adliyede

Kar vaadiyle dolandırıcılık iddiasında kuyumcu baba ve 2 oğlu adliyede
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de 20 kişiyi kar vaadiyle yaklaşık 6 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan kuyumcu Namık Kemal S. (57) ile oğulları Necip Han S. (25) ve Emin S., adliyeye sevk edildi.

KAYSERİ'de 20 kişiyi kar vaadiyle yaklaşık 6 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan kuyumcu Namık Kemal S. (57) ile oğulları Necip Han S. (25) ve Emin S., adliyeye sevk edildi.

Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Kazancılar Çarşısı'nda kuyumculuk yapan Namık Kemal S. ile oğulları Necip Han S. ve Emin S., iddiaya göre kar vadiyle çok sayıda kişiden para aldı. Yaklaşık 10 gün önce kuyumcu dükkanının kapanması üzerine dolandırıldıklarını anlayan kişiler, polis merkezine gelerek şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. İncelemede, şüphelilerin, kendilerinden şikayetçi olan 20 kişiyi yaklaşık 6 milyon TL dolandırıldığı belirlendi. Polisin düzenlediği operasyonla 3 şüpheli gözaltına alındı.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manav çalışanı uyurken kasadan 500 TL hırsızlığı kamerada
Manav çalışanı uyurken kasadan 500 TL hırsızlığı kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Ömer Halisdemir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Yıldız Tilbe Şeyma Subaşı
Spor Eda Erdem Mesut Özil Roger Schmidt Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kar vaadiyle dolandırıcılık iddiasında kuyumcu baba ve 2 oğlu adliyede - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 11:05:25. #1.16#

title