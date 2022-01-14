Kar üzerinde cirit turnuvaları Bayburtluların vazgeçilmezi oldu

BAYBURT (AA) - Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya geldikleri dönemden beri oynadıkları savaş oyunu olarak bilinen ve geleneksel atlı spor olarak anılan cirit, Bayburt'ta kışın karda yapılan turnuvalarla sürdürülüyor.

Ata sporu cirit, kentte yaşayan genç, yaşlı herkesin vazgeçilmez tutkusu. Özellikle kışın erken saatlerde atlarını yemleyip tımarlayan ciritçiler, müsabakanın yapılacağı alanda toplanıyor.

Atlarını dört nala sahaya süren sporcular, kar örtüsü üzerinde kıyasıya mücadele ediyor. Renkli görüntülere sahne olan müsabakayı kazanan takım, centilmenlik göstererek mağlup olanı kutluyor.

Kent sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistler de davul zurna eşliğindeki bu keyifli müsabakayı izlemek için alana geliyor.

İlde faaliyet gösteren 21 Şubat Atlı Spor Kulübü ve Erzurum Korkutata Atlı Spor Kulübü sporcuları, sabah hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece olmasına karşın karla kaplı alanda cirit oynadı.

Zaman zaman küçük kazaların da yaşandığı müsabakada ciritçiler, yaklaşık 2 saat süren oyunun bütün incelikleri ve güzelliklerini ortaya koyarak izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Ardından izleyiciler ile sporcular, davul zurna eşliğinde kar üzerinde halay çekti.

"Hayvanla insanın en uyumlu organizasyonu"

Müsabakayı izleyen Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Yaman, AA muhabirine, ciridin sadece bir spor olmadığını söyledi.

Ata sporunun, Türk milletinin barış zamanında atlarını, neferlerini ve toplumu savaşa hazır tutmak için oynanan oyunlardan biri olduğunu anlatan Çetin, "Ciridi sadece bir spor olarak değerlendirirsek çok sığ kalır. Bu, kadim milletin kültürünün aktarımının bir parçasıdır. Aynı zamanda cirit bir hayvanla insanın en uyumlu organizasyonudur." dedi.

Çetin, ata sporunun bölgenin turizmine de katkı sağladığına işaret ederek şunları kaydetti:

"Bayburt, Kars, Erzurum, Erzincan'da, hatta Uşak ve Manisa'da değişik şekillerde birçok kulüp bu kültürü canlı tutmaya çalışıyor. 21 Şubat Atlı Spor Kulübüne de bu nedenle çok önem veriyoruz. Rekreatif faaliyet olarak da performans sporunun yanı sıra çok kıymetli bir yeri vardır. Çünkü bu faaliyetler bilhassa göreceli olarak dezavantajlı olduğu söylenen bölgelere alternatif turizm imkanı sağlayacaktır. Bu nedenle cirit toplumda yaşatılması, kıymet verilmesi gereken önemli değerlerimizden biridir."

21 Şubat Atlı Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Gökmen Bahadur da yaklaşık iki ay önce kentte cirit sezonunu açtıklarını ifade etti.

Müsabakaların keyifli geçtiğini dile getiren Bahadur, "Kar üstünde çok güzel bir cirit müsabakası sergilendi. Seyircilerimiz yoğun ilgi gösterdi. Bu vesileyle ata sporunu gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz. Bütün vatandaşlarımızı cirit meydanında bu sporu izlemeye davet ediyoruz." diye konuştu.

"Atın ilacı kardır"

Sporculardan Eray Narmanlı ise karlı zeminde yapılan yarışları hem atlar hem de sporcuların daha çok sevdiğini kaydederek, "Kışın özellikle hafta sonları ilimizde veya il dışında maçlarımız oluyor. Davet ediyoruz. Onlar geliyorlar, biz gidiyoruz. Her pazar seyirciye güzel bir gösteri yaşatmaya çalışıyoruz. Özellikle kışın yapıyoruz. Atlar da kışı seviyor, atın ilacı kardır." ifadelerini kullandı.

İlk kez ata binen ve cirit sporunu izleyen üniversite öğrencisi Büşra Çevik de heyecan dolu anlar yaşadığını belirterek, "Buraya ait olduğumuzu hissettik. Çok hoş oldu. Kentin tarihini, kültürünü bize hissettirdi. Cirit atılmasını, bu şekilde at binilmesini ilk kez burada gördüm. Çok hoşuma gitti. Her zaman izlemek isterim." dedi.

AA / Beşir Kelleci - Son Dakika Haberleri

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