Kar üstünde sema yapan semazen: Gönülleri sulamak istedik

KONYA'da dün etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen kültür merkezi bahçesinde sema yapan, İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi semazenlerinden Ali Şems Aksu, gönlünden geldiği için sema yaptığını belirterek, "Gönülleri sulamak istedik" dedi.

Konya'da önceki gece etkisini gösteren kar yağışı, dün beyaz örtü oluşturdu. İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi semazenlerinden Ali Şems Aksu da dün kültür merkezinin bahçesinde kar üstünde sema yaptı. İlk kez kar üzerinde sema yaptığını anlatan Aksu, "Benim ilk kez yaşadığım bir duygu; hoştu benim için aslında burada arkadaki rebap taksimi ile birlikte nazire olsun istedik" dedi.

Aynı zamanda rebap çalan Ali Şems Aksu, "Rebap kelime olarak 'bulut' anlamına geliyor. Hz. Mevlana diyor ki 'Bulut nasıl yeryüzünü sularsa rebap da gönülleri sular'. Malum kar yağıyor, yeryüzünü suluyor. Biz de rebap taksimiyle gönülleri sulamak istedik. O an gönlümden geldi, sema etmeye başladım. Zaten Hz. Mevlana'nın seması da dışarıda cezbeye geliyor, huşu içerisen de sema etmeye başlıyor. Tabi biz Hz. Pir gibi olamayız ama gönlümüzden öyle esti ve biz de gerçekleştirdik. Sadece o beyaz kıyafetle o beyaz doğanın içinde bir olmak istedik. Hz. Mevlana ne diyor? 'Göz ikidir ama tek görür, kulak ikidir ama tek duyar'. Tennure beyaz, kar beyaz; ikisini cem edelim, dedik" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı