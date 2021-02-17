Kar üstünde sema yapan semazen: Gönülleri sulamak istedik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kar üstünde sema yapan semazen: Gönülleri sulamak istedik

17.02.2021 11:42 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:51
Kar üstünde sema yapan semazen: Gönülleri sulamak istedik

KONYA'da dün etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen kültür merkezi bahçesinde sema yapan, İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi semazenlerinden Ali Şems Aksu, gönlünden geldiği için sema yaptığını belirterek, "Gönülleri sulamak istedik" dedi.

KONYA'da dün etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen kültür merkezi bahçesinde sema yapan, İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi semazenlerinden Ali Şems Aksu, gönlünden geldiği için sema yaptığını belirterek, "Gönülleri sulamak istedik" dedi.

Konya'da önceki gece etkisini gösteren kar yağışı, dün beyaz örtü oluşturdu. İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi semazenlerinden Ali Şems Aksu da dün kültür merkezinin bahçesinde kar üstünde sema yaptı. İlk kez kar üzerinde sema yaptığını anlatan Aksu, "Benim ilk kez yaşadığım bir duygu; hoştu benim için aslında burada arkadaki rebap taksimi ile birlikte nazire olsun istedik" dedi.

Aynı zamanda rebap çalan Ali Şems Aksu, "Rebap kelime olarak 'bulut' anlamına geliyor. Hz. Mevlana diyor ki 'Bulut nasıl yeryüzünü sularsa rebap da gönülleri sular'. Malum kar yağıyor, yeryüzünü suluyor. Biz de rebap taksimiyle gönülleri sulamak istedik. O an gönlümden geldi, sema etmeye başladım. Zaten Hz. Mevlana'nın seması da dışarıda cezbeye geliyor, huşu içerisen de sema etmeye başlıyor. Tabi biz Hz. Pir gibi olamayız ama gönlümüzden öyle esti ve biz de gerçekleştirdik. Sadece o beyaz kıyafetle o beyaz doğanın içinde bir olmak istedik. Hz. Mevlana ne diyor? 'Göz ikidir ama tek görür, kulak ikidir ama tek duyar'. Tennure beyaz, kar beyaz; ikisini cem edelim, dedik" diye konuştu.

Kar üstünde sema yapan semazen: Gönülleri sulamak istedik
Kar üstünde sema yapan semazen: Gönülleri sulamak istedik
Kar üstünde sema yapan semazen: Gönülleri sulamak istedik
Kar üstünde sema yapan semazen: Gönülleri sulamak istedik

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Emel Sayın Demet Akalın Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Cenk Tosun Mesut Özil Metin Oktay Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kar Tbmm Milli Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kar üstünde sema yapan semazen: Gönülleri sulamak istedik - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 12:18:34. #1.16#
title