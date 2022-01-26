Kar üstünde leğenle snowboard yaptı

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te bir vatandaş, traktörün arkasına bağladığı leğenle kar üstünde snowboard yaptı. Vatandaşın yaşadığı eğlenceli anlar telefon kamerasına yansıdı.

Gaziantep'e 54 yıl aradan sonra yağan yoğun kar vatandaşlara büyük sevinç yaşattı. Kent merkezi beyaz örtüyle kaplanırken, vatandaşlar sokaklarda biriken karın tadını çıkardı. Kimi kar topu savaşı yaparken, bir vatandaş ise ilginç bir şekilde kar üstünde eğlendi. Merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Beylerbeyi Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş, traktörün arkasına bağladığı leğenle snowboard yaptı. Görenleri hayrete düşüren o anlar başka bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı.

Leğenle snowboard yaptı

Traktörün arkasına bağladığı leğene oturarak kar üstünde kayan vatandaşın yaşadığı eğlenceli anlar kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Kar üstünde leğenle snowboard yaparak karın tadını çıkaran vatandaşı, çevredeki vatandaşlar şaşkınlıkla izledi. - GAZİANTEP