Kar topu oynayarak karın tadını çıkardılar

MARDİN - Mardin'de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ile kent beyaza büründü. Kentte gençler kartopu oynayarak, kar yağışının keyfini çıkardı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde sabah saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı kentti beyaza bürüdü. Kentte gençler kartopu oynayarak kar yağışının keyfini sürerken, belediye ekipleri yollarda buzlanmaya karşın tuzlama çalışmaları yaptı. Meteoroloji, Mardin'de kar yağışının gün boyu devam edeceğini bildirirken, hava sıcaklığının gece saatlerinde eksi 6'ya kadar düşeceğinin tahmin edildiğini açıkladı.

Kaynak: İHA