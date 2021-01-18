Kar topu oynamak isteyen çocuk belediyeden karların temizlenmemesini istedi
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Kar topu oynamak isteyen çocuk belediyeden karların temizlenmemesini istedi

18.01.2021 13:57 | Son Güncelleme: 18.01.2021 14:00
Kar topu oynamak isteyen çocuk belediyeden karların temizlenmemesini istedi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi'ni arayan bir çocuk, kar topu oynamak istediğini bu yüzden de ekiplerin karları temizlememesini istedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi'ni arayan bir çocuk, kar topu oynamak istediğini bu yüzden de ekiplerin karları temizlememesini istedi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapanmaması için çalışıyor.

153 Çağrı Merkezi'ni arayan bir çocuk, görevli personele kar topu oynamak istediğini belirterek karla mücadele edilmemesi talebini iletti.

Karların azaldığı gerekçesiyle karla mücadele yapılmamasını isteyen çocuğa, görevli personelin tavsiyesi ise park ya da bahçede karla oynaması oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da gülümseten bu diyaloğu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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