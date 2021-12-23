Kar timleri mücadeleye başladı

SAMSUN (Habermetre) - Samsun genelinde 161 araç ve toplam 251 personelle karla mücadele çalışmalarını başlatan Yol Yapım Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmaması için 17 ilçede 24 saat kesintisiz hizmet verdi.

Çalışmalar kapsamında son 24 saat içinde kar yağışı nedeniyle hiçbir yolun kapanmasına müsaade etmeden müdahale eden ekipler, yağışın devam ettiği bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

EKİPLER VE ARAÇLAR HAZIR

Belirlenen güzergahlar haricinde olan hastane ve otopark giriş çıkışları için de gerekli önlemler alındı. Karla mücadele için yapılan çalışmalar için iki vardiyada toplam 251 personel görev yaptı. Kent geneli ve ilçeler olmak üzere 30 greyder, 20 traktör kepçe, 19 lastikli loader, 1 paletli loader, 37 kar bıçaklı kamyon, 20 kamyon, 1 tuzlama kamyonu, 15 arazöz ve 18 mini case olmak üzere toplam 161 adet iş makinesi ile yoğun bir karla mücadele çalışması yürütülüyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin, yolların kapanmaması, ayrıca kayma ve buzlanmanın oluşmaması için mücadelesini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Ekip ve ekipman anlamında tüm tedbirleri alan Samsun Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Onarım Daire Başkanlığı, gelen ihbarlara da anında müdahale ediyor.

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