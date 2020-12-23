Kar Timleri, Kartepe zirve yolunu sürekli açık tutuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kar Timleri, Kartepe zirve yolunda başlayan kar yağışı ile birlikte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kar Timleri, dün gece itibariyle etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte Kartepe zirve yolunda yol açma ve tuzlama çalışmaları yaptı. Ekipler karın yolda buzlanma oluşturmaması ve kaymalara neden olmaması için gece boyu kar temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışmalar ile araçların yol güvenliği sağlanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri,yolların kapanmaması, yollarda kayma ve buzlanmanın oluşmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını devam ettiriyor. Büyükşehir Belediyesi tuz depolama şantiyesinde tuz, kullanıma hazır olarak bulunduruluyor. Kartepe zirve yolunda hazır bekleyen ekipler, yolu tuzlama ve küreme çalışmalarıyla sürekli açık tutuyor.

Zirve yolunda Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler gece boyunca karla mücadele etti. Çalışmalarda tuzlama kamyonu, grayder, jcb kepçe kullanılarak yollarda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı