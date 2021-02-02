Kar temizleme ve köy yollarını ulaşıma açma çalışmaları aralıksız devam ediyor
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Kar temizleme ve köy yollarını ulaşıma açma çalışmaları aralıksız devam ediyor

02.02.2021 10:27 | Son Güncelleme: 02.02.2021 10:32

Muşta kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimdeki köylerde, kar temizleme ve köy yollarını ulaşıma açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Muşta kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimdeki köylerde, kar temizleme ve köy yollarını ulaşıma açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Muş İl Özel İdaresi, karla mücadele ekipleri etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle ulaşıma kapanan 9 köy yollarında yol açma çalışmaları sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Muşta il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin hummalı çalışmaları neticesinde 130 'den fazla köy ve mezra yolu temizlenerek tekrar ulaşıma açıldı.

Fırtına nedeniyle rakımı yüksek kesimlerde ki köy yollarında, kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı belirten Merkeze bağlı Ulukaya bölgesindeki grup köy ve mezra yollarını açan Greyder operatör Mithat Yakışan, ekip olarak vatandaşın ulaşımı sağlamak için 7/24 saat esasına göre çalıştıklarını söyledi.

Merkez Ulukaya köyünde yaşayan Muhittin Demir ise, önceki gün etkili olan son kar yağışı ve fırtına nedeniyle köylerine bir haftadan beri ulaşım sağlanamadığını belirterek, bu gün İl Özil İdare ekipleri tarafından yaptıkları zorlu çalışma sonucu köylerine ulaşım yeniden ulaşım sağlandığını ve ekibe teşekkür ettiğini söyledi.

Kar temizleme ve köy yollarını ulaşıma açma çalışmaları aralıksız devam ediyor
Kar temizleme ve köy yollarını ulaşıma açma çalışmaları aralıksız devam ediyor
Kar temizleme ve köy yollarını ulaşıma açma çalışmaları aralıksız devam ediyor
Kar temizleme ve köy yollarını ulaşıma açma çalışmaları aralıksız devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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