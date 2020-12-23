Kar temizleme çalışması yapan iş makinesi devrildi
23.12.2020 16:18 | Son Güncelleme: 23.12.2020 16:22
Hakkari'nin Şemdinli-Yüksekova kara yolunda kar temizleme çalışması yapan iş makinesi devrildi.
Hakkari'nin Şemdinli-Yüksekova kara yolunda kar temizleme çalışması yapan iş makinesi devrildi.
Karayolları 114. Hakkari Şube Şefliğine bağlı ekipler, etkili olan kar yağışı nedeniyle teyakkuza geçti. Ekipler, 7/24 kara yolunu ulaşıma açık tutmak için küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor. Şemdinli-Yüksekova kara yolunda çalışma yapan bir iş makinesi de Güzelkonak bölgesinde devrildi. Kazada herhangi bir can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. - HAKKARİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı