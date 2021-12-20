Kar temizleme çalışması yapan greyderi gören domuz sürüsünün kaçış anı kamerada

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, kar temizleme çalışması yapan greyderi gören domuz sürüsünün kaçış anı cep telefonu kameraları ile kayıt altına alındı.

İlginç olay, Dinar ilçesi Çayüstü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede şiddetli kar yağışının ardından yol açma çalışması yapan İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, dönüş yolunda yaklaşık 15 domuzdan oluşan sürü ile karşılaştı. Bir anda yol kenarındaki tarım arazisinde beliren sürü ardından greyderi görünce kaçışmaya başladı. Karayoluna çıkan sürü bir süre greyderin önünde koştuktan sonra tekrar tarım arazisine girip gözlerden kayboldu. Domuz sürüsünün kaçış anı ise greyderdeki operatörler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

(Gökten Ceylan/ İHA)