Kilis yazısının olduğu tabela Karla kaplı alanlar Kent meydanı Belediye ekiplerinin kar temizlemesi Kilis'te kar temizleme çalışmaları sürüyor KİLİS - Kilis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle yol temizleme çalışmaları sürdürülüyor.

KİLİS (AA) - Kilis yazısının olduğu tabela

Karla kaplı alanlar

Kent meydanı

Belediye ekiplerinin kar temizlemesi Kilis'te kar temizleme çalışmaları sürüyor

KİLİS - Kilis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle yol temizleme çalışmaları sürdürülüyor. Kilis Belediyesi ekipleri, cadde, sokak ve kaldırımlarda kar küreme ile tuzlama çalışmaları yapıyor.