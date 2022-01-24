Kar temizleme çalışmaları sürüyor - Haberler
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Kar temizleme çalışmaları sürüyor

AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis yazısının olduğu tabela Karla kaplı alanlar Kent meydanı Belediye ekiplerinin kar temizlemesi Kilis'te kar temizleme çalışmaları sürüyor KİLİS - Kilis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle yol temizleme çalışmaları sürdürülüyor.

KİLİS (AA) - Kilis yazısının olduğu tabela

Karla kaplı alanlar

Kent meydanı

Belediye ekiplerinin kar temizlemesi Kilis'te kar temizleme çalışmaları sürüyor

KİLİS - Kilis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle yol temizleme çalışmaları sürdürülüyor. Kilis Belediyesi ekipleri, cadde, sokak ve kaldırımlarda kar küreme ile tuzlama çalışmaları yapıyor.

Kar temizleme çalışmaları sürüyor

Kar temizleme çalışmaları sürüyor

Kar temizleme çalışmaları sürüyor

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri

Kilis, kar, Güncel, Haber

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