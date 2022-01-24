Kar temizleme çalışmaları sürüyor
AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel
Kilis yazısının olduğu tabela Karla kaplı alanlar Kent meydanı Belediye ekiplerinin kar temizlemesi Kilis'te kar temizleme çalışmaları sürüyor KİLİS - Kilis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle yol temizleme çalışmaları sürdürülüyor.
KİLİS (AA) - Kilis yazısının olduğu tabela
Karla kaplı alanlar
Kent meydanı
Belediye ekiplerinin kar temizlemesi Kilis'te kar temizleme çalışmaları sürüyor
KİLİS - Kilis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle yol temizleme çalışmaları sürdürülüyor. Kilis Belediyesi ekipleri, cadde, sokak ve kaldırımlarda kar küreme ile tuzlama çalışmaları yapıyor.