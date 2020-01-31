Kar temizleme aracı ile ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
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Kar temizleme aracı ile ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Erzurum'da kar temizleme aracı ile hafif ticari araç çarpıştı.

31.01.2020 20:53 | Son Güncelleme: 31.01.2020 20:58
Kar temizleme aracı ile ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

'da kar temizleme aracı ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada otomobil içerisinde sıkışan bir kişi hafif yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde ilçesi Solakzade Mahallesi'nde meydana geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle temizleme çalışmaları yapan kar temizleme aracı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin şoförü araç içerisinde sıkıştı.


Yaralı olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araçtan çıkartılarak Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kaza sonrası trafikte aksamalar meydana gelirken yaralının hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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