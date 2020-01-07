Kar, Tekirdağ'da etkili olmaya başladı

07.01.2020 17:05 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:05

TEKİRDAĞ'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili olmaya başladı. Merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı kırsal 5 mahallenin yolu kardan kapandı. Ekipler, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezinin yüksek kesimleri, Kapaklı, Saray, Çerkezköy, Hayrabolu ve Malkara ilçelerinde etkili olmaya başladı. Hava sıcaklığının 0 derece olduğu kentte, kar yağışının yanı sıra tipi de etkisini gösteriyor. Tekirdağ- Malkara karayolunun 5'nci kilometresindeki Bağlar rampası kesiminde kar ve tipi nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor. Karayolları ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmasında bulundu.

Merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı kırsal 5 mahallenin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kent merkezine bağlanan karayolların kapanma ihtimaline karşı ekipler hazır bekletiliyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücüleri uyarıyor.

Kaynak: DHA