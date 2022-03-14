Kar tatilinde 'Kütüphane' ve 'Sinema' keyfi yaptılar

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (İHA) - 4 günlük kar tatili boyunca öğrenciler ve kitapseverler için ilçedeki tüm kıraathaneleri açık tutan Zeytinburnu Belediyesi, aynı zamanda Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini de kapalı gişe oynattı.

Kar tatili boyunca ilçedeki kıraathanelerin ve Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nin çalışma ve etkinlik saatlerinde bir değişiklik yapmayan Zeytinburnu Belediyesi, vatandaşlara kar tatilinde bol okumalı ve seyirlik alternatifler sundu. İlçede hizmet veren Merkezefendi, Seyyidnizam, Veliefendi ve Zeytinburnu Millet Kıraathaneleri öğrenciler ve kitapseverler tarafından dolup taşarken, sinemaseverler ise Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gösterilen "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmine akın ettiler. Kapalı gişe oynayan "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmi, 19 ve 26 Mart'ta olmak üzere iki seans daha gösterilecek.

Öte yandan, Merkezefendi Millet Kıraathanesi 24 saat açık kalırken, ilçedeki diğer kıraathaneler saat 24.00'e kadar hizmet verdi. Tüm kıraathanelerde her zaman olduğu gibi; çay, kahve, çorba, internet ve fotokopi hizmetlerinin ziyaretçilere ücretsiz olarak verildiği gözlemlendi. - İSTANBUL