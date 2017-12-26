Kar Tanesi Kurabiye Tarifi





Çok tatlı olmadan, vanilyanın tadını alabileceğiniz bu ekstra yumuşacık kurabiyeler, kar tanesi görünümleriyle de ayrı bir keyif sunacak. İster tek renk beyaz, ister farklı renklerde hazırlayacağınız, tıpkı doğadaki gibi, her biri birbirinden farklı kar tanesi kurabiyelerini yapmaya hazır mısınız?



Kar tanesi kurabiye malzemeleri:



2 buçuk bardak un



1 tatlı kaşığı kabartma tozu



1 su bardağı şeker



Yarım su bardağı eritilmiş tereyağı



1 yumurta



Bir paket vanilin



Yarım su bardağı ayran



Royal Icing için malzemeler:



2 adet yumurta akı



Vanilin ya da vanilya ekstresi



Alabildiği kadar pudra şekeri



Kar tanesi kurabiye yapılışı:



Hamurun hazırlanışı:



Büyük bir kapta, yumurtaları çatal yardımıyla çırpın; şekeri, tereyağını ve vanilyayı ekleyin. Azar azar unu ve ayranı ekleyin. En son iyice karıştırdığınızdan emin olun.



Hazırladığınız karışımı bir gece buzdolabında bekletin.



Kurabiyeleri pişirmek:



Kurabiyeleri yapmak için fırın tepsinize yağlı pişirme kağıdından koyun, ardından kar tanesi şeklinde hazırladığınız hamurları sıra sıra tepsiye dizin. Önceden 200 derecede ısıtılmış fırında 8-10 dakika pişirin. Ardından kurabiyeleri kontrol edip eğer alt kısımları hafif kahveleşmemişse bir süre daha pişirmeye devam edin.



Royal Icing yapımı:



Yumurta aklarını bir kaba boşaltın; üzerine azar azar pudra şekerini ve vanilyayı ekleyerek kıvama gelene kadar karıştırın. Eğer kıvam çok ince gelirse, kalınlaştırmak için bir miktar daha pudra şekeri ekleyin. Ancak burada dikkat edilmesi gereken, bu karışımın kendiliğinden bir müddet sonra katılaşacağı o yüzden çok hafif sulu bir karışım olması mühim. Dilerseniz hazırladığınız bu beyaz karışımı ayrı kaplara bölüştürüp gıda boyası kullanarak renklendirebilirsiniz.



Kar tanelerinize şekil vermeye hazır mısınız?



Hazırladığınız Royal Icing'i buzdolabı poşeti gibi herhangi bir şeffaf poşete koyup, karışımı poşetin bir kenarında toplayın, ardından poşetin o ucunu çok ufakça kesin. ve kar tanelerini çizmeye başlayabilirsiniz!



Sevdiklerinizle keyifle yemeniz dileğiyle!



PembeNar Özel







